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РФ провоцировала инциденты при переходе украинских кораблей в Азовское море – ВМС Украины

РФ провоцировала инциденты при переходе украинских кораблей в Азовское море – ВМС Украины

23 сентября украинские поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив, не обращаясь за разрешением к Российской Федерации. Об этом заявили в пресс-службе военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Facebook.

Украинские моряки отметили, что реализовали свое право на свободное хождение Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международным соглашениям. При этом, по их словам, переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке. "На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота "Приазовье" и пограничными сторожевыми кораблями РФ "Аметист" и "Дон". В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны-агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах", – говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ добавили, что силы страны агрессора допустили ряд опасных инцидентов. "20 сентября около 17.00 разведывательный корабль Российской Федерации "Приазовье" совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию двух кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию. 21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки к аварии в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26", – заявили в пресс-службе ВМС.

Украинские военные отметили, что от Керченского пролива охрану украинских кораблей обеспечивают малые бронированные катера "Лубны" и "Кременчуг". "Силы и средства Вооруженных сил Украины, в том числе и авиация, также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы... Военно-морские силы Украины не позволят стране-агрессору сделать Азовское море своим внутренним озером", – заверили в штабе ВМС.

Источник: sprotyv.info

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