Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:16
Просмотров: 59

РФ проводит беспрецедентную операцию с переброски войск в Беларусь

РФ проводит беспрецедентную операцию с переброски войск в Беларусь

В тени осталась подготовка совместных белорусско-российских учений «Союзная решимость–2022». А событие действительно неординарное. Впервые в постсоветской истории России проводится такая масштабная переброска сил на большие расстояния, пишет Telegram—канал «bmpd».

14 января 2022 г. различные средства массовой информации сообщили о внезапной проверки боеготовности войск Восточного военного округа. Части округа приступили к переброске на запад на полигоны Белоруссии для участия в учениях «Союзная решимость–2022».

По сообщению телеграмм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», в промежутке с 16.01.2022 по 21.01.2022 на территорию Республики Беларусь, в рамках проведения совместных стратегических учений Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Союзная решимость» за 7 суток уже прибыло более 33 воинских эшелонов с воинской техникой и военнослужащими ВС РФ. Эшелоны продолжают прибывать.

По разработанному Графику движения воинских эшелонов (ВЭШ), общее количество составов которое прибудет в Беларусь — 200 воинских эшелонов — цифра запредельная (такого количества никогда не было), среднее количество вагонов в воинских эшелонах равно 50.

В составах воинских эшелонов задействованы следующие единицы подвижного состава: пассажирские вагоны, крытые вагоны (включая с пометкой ВМ — взрывчатые материалы 1 класс опасности и крытые вагоны переоборудованные под перевозку людей), платформы для перевозки воинской техники и вагоны прикрытия.

Напомним: при проведении совместных стратегических учений «Запад — 2021» в Республику Беларусь за месяц прибыло всего 29 воинских эшелонов.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    151
Німеччина передасть Україні польовий шпиталь для військових – міністр оборони ФРН
23.01.2022 10:57    256
"Неприйнятно і не обговорюється": Румунія відповіла на вимогу РФ вивести війська НАТО
23.01.2022 09:28    294
СБУ: за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть РФ, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини (ВІДЕО)
23.01.2022 09:16    204
Как собрать "тревожный чемодан" на случай войны. Полезно знать
23.01.2022 09:04    750
У Конгрес США внесли новий законопроєкт про санкції щодо Росії
23.01.2022 06:11    247
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
23.01.2022 00:01    224
США обвинили чиновников Беларуси в воздушном терроризме
22.01.2022 10:48    247
Глава Госдумы о "признании" ОРДЛО: Надо "обеспечить безопасность наших граждан"
22.01.2022 10:35    309
Блінкен: Росія ще може довести, що не хоче захоплювати Україну
22.01.2022 10:09    305
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 