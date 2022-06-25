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РФ пытается, но не может сорвать поставки западного оружия в Украину — представитель Пентагона

РФ пытается, но не может сорвать поставки западного оружия в Украину — представитель Пентагона

Россияне пытаются, но не могут ударить по поставкам западного оружия в Украину. Об этом заявил представитель Министерства обороны США, пишет «liga» со ссылкой на «Sky News».

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что оружие, в том числе системы большой дальности, успешно доставляется в Украину, и рф не может этому воспрепятствовать.

Он также не придал большого значения отходу украинских войск из Северодонецка.

«Выводя украинские вооруженные силы из Северодонецка, они занимают положение, в котором могут лучше защищаться», — сказал чиновник.

Источник: sprotyv.info

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