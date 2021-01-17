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РФ разместила истребители-перехватчики в Арктике: что известно

РФ разместила истребители-перехватчики в Арктике: что известно

Российская Федерация разместила на архипелаге Новая Земля истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота ВМФ России.

«Экипажи МиГ-31БМ заступили на дежурство по охране государственной границы России в воздушном пространстве на архипелаге», — сказано в сообщении.

Ранее командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 размещены в Анадыре (Чукотка) для боевого дежурства в Арктике.

Источник: sprotyv.info

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