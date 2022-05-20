рф шукає нові способи достати ракетами територію України, – МО

Війська росії шукають нові рубежі для запуску ракет по території України – відомо, що ворог може вести обстріл із північної частини окупованого Криму.

Про це повідомив під час сьогоднішнього брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

«Агресор визначає нові рубежі для запуску ракет по нашій країні. Як стало відомо нашій розвідці, російські екіпажі далеких бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовували умовні пуски ракет із повітряного простору північної частини тимчасово окупованої території АР Крим», – наголосив Мотузяник.

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