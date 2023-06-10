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рф совместно с ираном строит завод дронов в Татарстане

рф совместно с ираном строит завод дронов в Татарстане

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби подтвердил, что россия совместно с ираном строит завод по производству дронов в Елабуге в Татарстане, и он может быть открыт уже в следующем году.

"По состоянию на май 2023 года россия получила из ирана сотни ударных БПЛА одностороннего действия, а также оборудование для производства БПЛА", — сказал Кирби.

Иранские беспилотники передаются в россию следующим образом: производятся на заводе в Тегеране, доставляются в порт Амирабад на Каспийском побережье, переправляются через Каспийское море в Махачкалу (Дагестан), откуда по земле доставляются на аэродромы в Сеще (Брянская обл.) и Приморско-Ахтарске (Краснодарский край). Именно с этих двух аэродромов они, в основном, запускаются по Украине.

#дроны #иран

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18283

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