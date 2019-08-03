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РФ в обход санкций продала Венесуэле миллион баррелей нефти

РФ в обход санкций продала Венесуэле миллион баррелей нефти

Россия продала Венесуэле более миллиона баррелей жизненно необходимого республике топлива в июне и июле, сообщает информационное агентство Bloomberg 1 августа со ссылкой на источники и данные по передвижению судов.

Подчеркивается, что Москва проигнорировала тот факт, что против Венесуэлы действуют санкции США.

Агентство утверждает, что Каракас получил от Москвы не менее 616 тыс. баррелей бензина и 500 тыс. вакуумного газойля, который также используется для производства бензина. Схема поставки оказалась достаточно простой – грузы отправлялись из Тамани на Мальту, где перегружались на другие суда и доставлялись в Венесуэлу.

«Российская схема», отметило агентство, занимает около 30 дней, тогда как для доставки топлива из США в Венесуэлу нужно немногим больше недели.

Источник: sprotyv.info

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