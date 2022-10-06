РФ відтягує техніку та солдатів від кордону з Харківською областю - дані супутника

РФ відтягла особовий склад та техніку з військової бази у місті Валуйки Білгородської області. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

Валуйки - найпівденніше місто Білгородської області, на правому березі річки Валуй, за 3 км від її впадання в річку Оскол, за 15 км від кордону з Україною - з Харківською та Луганською областями.

1 жовтня Planet Labs зафіксував, що військова техніка, включаючи гелікоптери, а також намети, в яких розміщувався особовий склад, зникли з території військової бази у Валуйках. Ще на початку вересня на цій базі були численні намети та техніка.

"Ймовірно, частину особового складу та техніки з бази у Валуйках Росія перекинула в окуповане місто Сватове Луганської області. Це сталося після вибухів у районі Валуєк 16 та 28 вересня. Були втрати у росіян, і, очевидно, було ухвалено рішення піти убік. Частина військових та техніки, за моїми даними, "пішла" глибше до Росії, а більша частина – у бік Сватового", - зазначив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За словами Світана, раніше з Валуєк росіяни заходили до Куп'янська Харківської області: там є пряма автомобільна дорога, залізниця, а звідти вже прямували на Ізюм, Лиман чи Рубіжне у бік Сєвєродонецька. На думку іншого військового аналітика, Михайла Жирохова, який погоджується з думкою Світана, у Сватовому протягом тижня підтягуються колони російської військової техніки.

"Зараз росіяни відбудовують лінію оборони дорогою Сватово - Кремінна на Оскольському напрямку. Їм зараз потрібні сили, і може бути так, що ці сили перекинули і з Валуєк. В основному через Валуйки військових перекидали в Харківську область, але тепер вони можуть бути використані в Луганській", – сказав експерт.

6 вересня 2022 року ЗСУ розпочали наступальну операцію, під час якої за кілька днів було звільнено практично всі раніше втрачені території в області. Наступ сповільнився на межі річки Оскол, яку війська РФ використовували як природний оборонний рубіж. Але створені плацдарми на східному березі Оскола дозволили продовжити просування ЗСУ, і на початку жовтня було звільнено останній великий населений пункт на лівому березі Оскола – Борова. Під окупацією в області залишається близько 4,4% території – це села Дворічанської, Куп'янської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп'янського району. Водночас у Харківській області масово здаються в полон росіяни – не лише військові, а й ті, кого нещодавно мобілізували. Для цього є український державний проект "Хочу жити". За даними представників розвідки, громадяни РФ залишили на ресурсі вже понад 2000 звернень за кілька тижнів.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

Фото: Planet Labs/Схеми

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