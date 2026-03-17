рф використовує фейки про війну в Ірані та протидронові технології України для створення негативного образу Києва в іноземних медіа

За даними моніторингу Центру стратегічних комунікацій, 13-15 березня на ~130 ресурсах, системно задіяних у FIMI, було опубліковано ~17,5 тис. матеріалів про Україну.

рф маніпулює заявами президента США Дональда Трампа, прогнозує послаблення військової підтримки України через війну в Ірані, поширює фейки про участь українських військових у протидроновій боротьбі на Середньому Сході.

Також триває інформаційна підтримка передвиборчої риторики Орбана щодо блокування нафтопроводу «Дружба» та критики Києва.

Окрім цього, росіяни поширюють фейки про нібито «терористичні атаки» на брянськ, «Турецький потік» та «Блакитний потік» і «підготовку до хімічних атак».

Джерело: https://t.me/spravdi/53785

