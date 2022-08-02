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рф використовує мобільні ігрові застосунки для збору даних в Україні

рф використовує мобільні ігрові застосунки для збору даних в Україні

Про це повідомив Урядовий портал

Як йдеться у повідомленні, через російські застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам, тому Міністерство внутрішніх справ України попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами рф.

Користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести “малюнок” на асфальті.

Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує завантажувати їх лише з офіційних джерел – AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін. А також перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів тощо.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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