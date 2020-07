РФ вмешивается в работу навигационных систем возле Крыма: факты

В июне 2017 года в работе морской навигации в Черном море массово фиксировались перебои. Их ощутили минимум 22 торговых судна. Управление торгового флота США (U.S. Maritime Administration) по этому поводу даже выдало официальное сообщение, в котором отметило, что 22 июня 2017 в 7:10 GMT состоялся морской инцидент в Черном море вблизи точки с координатами 44-15.7N, 037-32.9E. Суть инцидента описана как GPS-препятствия. Управлением было рекомендовано при проходе через район проявлять осторожность. Об этом пишет кандидат юридических наук Эдуард Плешко, сообщает «Ассоциация реинтеграции Крыма».

История имела продолжение. Капитан одного из торговых судов прислал сообщение в Центр навигации береговой охраны США (U.S. Coast Guard Navigation Center), который является контрольным и координационным органом по использованию GPS гражданскими пользователями. В подтверждение, капитан посылал снимки своих навигационных дисплеев, ленту записи, где показано его фактическое местоположение и сообщается GPS позиционирования и скрин дисплея радара, который показал многочисленные контакты AIS (автоматизированная система идентификации) без соответствующего отраженного радиолокационного сигнала.

Навигационный центр проверил ситуацию и убедился, что никаких аномалий в работе спутников не было, так же, как любых аномалий в космической погоде или испытаний. Препятствия для работы систем навигации подтвердили несколько независимых расследований, а в экспертном заключении Навигационного центра Береговой охраны США отмечалось, что Россия имеет довольно сильные возможности для подавления GPS, более 250 000 башен сотовой связи в РФ оборудованы устройствами для этого как элементы системы защиты от атак американских ракет.

Впоследствии опубликован и доклад Директора национальной разведки США, где сказано, что Россия придает важное значение возможности глушения американских спутниковых систем. Военные эксперты высказали мнение, что спуфинг-атаку на суда вблизи российского побережья, осуществила Россия, а сделано это было для «раскрутки» российской системы ГЛОНАСС или наземной неавтономной системы радионавигации «Чайка», предоставление им преимущества перед GPS. Возможно были и другие причины, известные только россиянам.

Отчет американской неправительственной организации C4ADS «Above Us Only Stars — Exposing GPS Spoofing in Russian and Syria», который вышел в начале апреля 2019 года, доказывает, что РФ использует технологии с дезориентации системы спутниковой навигации GPS, в частности в оккупированном Крыму, что представляет значительную угрозу для GPS-систем гражданских пользователей. Искажение сигнала может привести к тому, что система неправильно определит местоположение объекта, или корабль или самолет не сможет правильно определить свое место пребывания или потерять доступ к системе позиционирования.

Обвинения в адрес России в искажении сигнала спутниковой системы навигации уже звучали, однако такая ее деятельность является более широкой по объему, более диверсифицированной по географии и более длительной, чем ранее считалось, — утверждают исследователи после обнаружения и анализа 9883 случаев российского вмешательства в работу навигационных систем 1311 гражданских судов в 10 местах, для чего использованы данные Международной космической станции.

Аналитики привели примеры деятельности с препятствованием работы Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) на территории РФ, на оккупированных территориях Украины и в Сирии. В частности, вычислен передатчик, который искажает сигналы GNSS в Черноморском регионе, установленный на территории так называемого дворца Путина на мысе Идокопас в Краснодарском крае РФ.

Автор этой статьи лично сталкивался с препятствиями морской навигации на траверсе Феодосии, где оккупанты восстанавливают базу хранения ядерного оружия. Украинские и иностранные пользователи навигационных приборов GPS неоднократно страдали от российского вмешательства в их работу в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Например, в феврале-марте 2019 г. в Азовском море зафиксировано три случая отказов системы навигации GPS и морской AIS. Информацию о препятствиях в работе этих систем озвучивали команды торговых судов, которые двигались в порты Азовского моря. Такой случай был зафиксирован в ночь на 7 марта 2019 г. к западу от Белосарайской косы, когда капитаны гражданских судов озвучили в эфире во время радиообмена информацию, что система GPS не работает, хотя российская система навигации ГЛОНАСС функционировала без сбоев. Подобные жалобы от моряков фиксировались 5 марта и 20 февраля 2019 г. Отмечается, что вблизи этого района выполняли задания два корабля ВМФ РФ с позывными «Бугель 66» и «Бугель 029», которые возможно имеют станции помех.

Создание угроз безопасности судоходства очевидно, но является ли такая деятельность РФ противоправной? Несомненно! Это грубое нарушение международного права.

Россия прямо игнорирует статью 47 Устава Международного союза электросвязи, которая предусматривает, что члены Союза обязуются принимать все необходимые меры для предотвращения передачи или распространения ложных сигналов бедствия, срочности, безопасности или узнавания или таких, которые вводят в заблуждение, и способствовать выявлению и узнаванию станций, которые находятся под юрисдикцией их страны и передают такие сигналы.

Международная ассоциация навигационного обеспечения мореплавания и маячных служб выдала Руководство по навигационному обеспечению судоходства NAVGUIDE, которое содержит главу 4 «Система электронной навигации». В пункте 4.8.1. указанного документа в системе электронной навигации предусмотрено использование Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). GNSS — это общий термин для спутниковой системы, способной определять местоположение, время и скорость движения объекта по всему миру для мультимодального использования. Если GNSS соответствует Резолюции А1046 (27) Международной морской организации (ИМО) относительно Всемирной радионавигационной системы (WWRNS), приемники такой GNSS отвечают требованиям ИМО о наличии на судах оборудования по определению местоположения, перечень которого приводится в главе V Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS).

Сигналы, передаваемые спутниками GPS, исключительно сложные. Система GPS предназначена работать в однонаправленном измерении (только прием), обслуживать неограниченное количество военных и гражданских пользователей, обеспечивать точные, однозначные измерения расстояний в реальном времени, доплеровского смещения, фазы несущей частоты, передачу сообщения, исправление ионосферной задержки, допускать одновременные измерения от многих спутников, иметь защиту от интерференции и допустимую множественность путей. Официальное описание сигналов содержится в интерфейсном контрольном документе ICD-GPS-200.

NAVGUIDE предусматривает, что с 1996 года Глобальную систему определения местоположения NAVSTAR (GPS) признано составляющей WWRNS. Поэтому приборы GPS являются навигационным оборудованием, корректная работа которых на море защищена и Конвенцией по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 года.

В то же время, как следует из изложенного, Россия постоянно вмешивается в работу приборов GPS в работу торговых и других судов в водах Черного и Азовского морей вокруг Крыма, чем грубо нарушает требования международного права, образует значительные риски для судоходства.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»