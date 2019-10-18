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Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности, - ГПУ

Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности, - ГПУ

В четверг, 17 Октября 2019, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича ("За будущее").

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн", - говорится в сообщении.

"Следствием собрано достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом Украины восьмого созыва и, находясь на посту Председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии ОАО "Укрзализныця", в частности о его потребностях при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, уравнительных устройств, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельс и комплектов раздельного скрепления. Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами Филиала "Центр обеспечения производства "ПАО "Укрзализныця", - констатировали в ГПУ.

"В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами из-за согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции в адрес Филиала, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению", - утверждают в ГПУ.

В соответствии со ст. 480, п. 2 ч.1 ст. 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины особый порядок уголовного производства применяется в отношении народного депутата Украины, письменное сообщение народному депутату Украины о подозрении осуществляется Генеральным прокурором. Согласно закону привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины, его задержание или избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады Украины.

"Следовательно, Генеральный прокурор просит Верховную Раду Украины дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого народного депутата Украины", - резюмировали в ГПУ.

Отметим, что председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта в парламенте 8-го созыва был нардеп от БПП Ярослав Дубневич.

Источник: censor.net.ua

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