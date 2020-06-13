Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:57
Просмотров: 67

Рядом с консульством России появился мурал с эмблемой СБУ (ФОТО)

Рядом с консульством России появился мурал с эмблемой СБУ (ФОТО)

На здании, которое находится рядом с Генеральным консульством России (ул.Максимилиановская), появился новый мурал. На стене на голубом фоне изображены казак, который побеждает змея, надпись "Пам'ятаємо — перемагаємо" и эмблема контрразведки СБУ. Площадь изображения - 225 квадратных метров.

"Идея предоставлена неравнодушными харьковчанами, они же оплачивали проект. Мы просто в данном случае выступали исполнителями. Мы приступили к проекту в понедельник, 8 июня, закончили работу 12 июня, в 16:00", — рассказала руководитель творческой группы "Kailas-V" Яна Волк, пишет KHARKIV Today.

По ее словам, негативных отзывов о мурале не было.

"Жители сказали: молодцы, хорошо, еще сказали спасибо за то, что утеплили стену, им перестало дуть. Харьковчане, насколько я видела в социальных сетях, просто счастливы, лишь бы кого-то потроллить. Честно говоря, спокойнее, чем когда мы рисовали Гагарина. Тихо, спокойно, никого не удивило, абсолютно позитивно", - уточнила руководитель творческой группы "Kailas-V".

В службе безопасности Украины назвали мурал над генеральным консульством России в Харькове приветом ко Дню России.

Рядом с консульством России появился мурал с эмблемой СБУ (ФОТО)

"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове — хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ" — подчеркнули в СБУ.

Аналогичный памятник 5 лет назад появился возле здания СБУ в Киеве. Над героями мурала изображен орел, сжимающий змею с двумя головами — это герб контрразведки. На головах у них короны — такие же, как на гербе России. Надпись на эмблеме переводится с латыни так: "Орел мух не ловит".

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В разгар пандемии COVID-19 в «ЛДНР» спешно готовятся к «путинскому» параду
Сегодня 10:01    44
В Харьковской области утонули двое мужчин
Сегодня 09:14    94
У Харківській області планують відкрити 26 літніх таборів
Сегодня 08:39    85
Голову кредитної спілки, яка заволоділа понад 3 млн грн вкладників, засуджено на 10 років
Сегодня 08:05    102
Харьковские стиляги. История "Голубой лошади"
Сегодня 07:33    191
На Харківщині дозволили рибалити з човнів і вудками всіх видів (ВІДЕО)
Сегодня 07:01    106
Изменения в работе транспорта по Харькову
Сегодня 06:40    291
Коронавирус в Харькове: статистика на 13 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:19    272
В Харькове после реконструкции открыли Молодежный парк, - ФОТО
12.06.2020 10:21    237
На Харківщині прикордонники-авіатори презентували новий вертоліт (ВІДЕО)
12.06.2020 08:54    158
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 