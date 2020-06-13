Рядом с консульством России появился мурал с эмблемой СБУ (ФОТО)

На здании, которое находится рядом с Генеральным консульством России (ул.Максимилиановская), появился новый мурал. На стене на голубом фоне изображены казак, который побеждает змея, надпись "Пам'ятаємо — перемагаємо" и эмблема контрразведки СБУ. Площадь изображения - 225 квадратных метров.

"Идея предоставлена неравнодушными харьковчанами, они же оплачивали проект. Мы просто в данном случае выступали исполнителями. Мы приступили к проекту в понедельник, 8 июня, закончили работу 12 июня, в 16:00", — рассказала руководитель творческой группы "Kailas-V" Яна Волк, пишет KHARKIV Today.

По ее словам, негативных отзывов о мурале не было.

"Жители сказали: молодцы, хорошо, еще сказали спасибо за то, что утеплили стену, им перестало дуть. Харьковчане, насколько я видела в социальных сетях, просто счастливы, лишь бы кого-то потроллить. Честно говоря, спокойнее, чем когда мы рисовали Гагарина. Тихо, спокойно, никого не удивило, абсолютно позитивно", - уточнила руководитель творческой группы "Kailas-V".

В службе безопасности Украины назвали мурал над генеральным консульством России в Харькове приветом ко Дню России.

"У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове — хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ" — подчеркнули в СБУ.

Аналогичный памятник 5 лет назад появился возле здания СБУ в Киеве. Над героями мурала изображен орел, сжимающий змею с двумя головами — это герб контрразведки. На головах у них короны — такие же, как на гербе России. Надпись на эмблеме переводится с латыни так: "Орел мух не ловит".

Источник: sq.com.ua

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