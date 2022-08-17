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17.08.2022 17:50
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Рятувальники ліквідують наслідки влучання снаряду в 9-поверхівку в Київському районі

Рятувальники ліквідують наслідки влучання снаряду в 9-поверхівку в Київському районі

Сьогодні, 17 серпня, група верхолазів ДСНС проводила аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів на пошкодженому ворожими обстрілами 9-типоверховому житловому будинку у Київському районі Харкова.

Російський снаряд влучив у дах будинку, пошкодивши його конструктивні елементи та елементи технічного поверху. Рятувальники розбирали і скидали донизу нестійкі зруйновані будівельні конструкції, аби запобігти їхній неконтрольованій руйнації і падінню, що у свою чергу може призвести до людських жертв.

Пліч-о-пліч з харківськими рятувальниками працювали колеги рятувальники-верхолази зі Сполучених Штатів Америки.

Агентство Телевидения Новости

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