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21.06.2022 19:47
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Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка сталася через обстріли Харкова

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка сталася через обстріли Харкова

Вдень 21 червня окупанти атакували Індустріальний район Харкова з артилерії. Сталося декілька пожеж, найбільша з яких у складській будівлі.

На час прибуття рятувальних підрозділів ДСНС вогонь встиг поширитись на площу біля 3000 кв. метрів. Лише в цю складську будівлю влучило декілька ворожих снарядів, що й зумовило стрімке поширення полум’я на значну площу. О 18:15 пожежу  було ліквідовано

До його гасіння було залучено відразу 14 одиниць техніки та біля 60 чоловік особового складу ДСНС.

Як повідомили в поліції Харківської області, в результаті денних обстрілів міста 5 загинули, 11 отримали поранення.

Слідчими проведено огляд місця події. Відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Агентство Телевидения Новости

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