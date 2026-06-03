Рятувальники показали наслідки удару по фермі на Харківщині

3 червня внаслідок атаки росіян на село Рокитне Нововодолазької громади Харківського району виникли два осередки пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На території агрофірми горіла суха трава, пошкоджені сільськогосподарські будівлі. Також зайнявся приватний житловий будинок, розташований неподалік.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще шестеро звернулися за медичною допомогою, зокрема 17-річний юнак.

На місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи та піротехнічний розрахунок ДСНС. Пожежі ліквідовано.

Агентство Телевидения Новости