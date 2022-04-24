Рятувальники розповіли про ситуацію в Харківській області на 24 квітня

ДСНС надала інформацію по Харківській області станом на 7:00 24 квітня 2022 року.

Протягом доби 23-24 квітня рятувальники здійснили 35 оперативних виїздів, з яких: 22 на ліквідацію пожеж, серед яких 18 — внаслідок обстрілів, а також 4 пожежі, які сталися з інших причин. Крім того, 2 раз виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 — на допомогу населенню, 5 — інші виїзди.

Усі пожежі, які сталися через обстріли, зафіксовані у Шевченківському (5), Холодногірському (5), Київському (4) та Московському (1) районах міста Харкова, а також 3 у місті Дергачі. Там горіли багатоповерхові та приватні будинки, гаражі, автомобілі, складські будівлі, а також магазини.

Повідомляється, що 15:30 сталося займання у складському приміщенні у Холодногірському районі Харкова. Там горіли піддони та утеплювач на загальній площі близько 1000 кв.м. Для ліквідації вогню було залучено 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.

Пізніше, у тому ж районі, сталася ще одна пожежа, але вже на іншому складі. Цього разу площа займання склала близько 900 кв.м. Вогонь вдалося приборкати о 17:10.

Того ж дня, о 14:12, внаслідок ворожих обстрілів сталася пожежа в одному з торговельних центрів Харкова. На загальній площі близько 800 кв.м горіли дах та частково приміщення на 2-му поверсі. Так, о 15:20 пожежу вдалось локалізувати, а о 18:00 повністю ліквідувати. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. На місці події працювало 35 осіб особового складу ДСНС та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Через обстріли окупантів зазнали руйнувань і житлові квартали міста. Ввечері рятувальники гасили пожежу у житловій 4-поверхівці у Київському районі. На площі близько 1000 кв.м горіли дах та квартири 4-го поверху. Вогонь вдалося ліквідувати о 19:50. Так, було залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та біля 60 чоловік особового складу ДСНС.

Піротехнічні підрозділи знешкодили 40 ворожих боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Юлія Гнатченко

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