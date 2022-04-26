Рятувальники розповіли про ситуацію в Харківській області на 26 квітня

ДСНС надала інформацію по Харківській області станом на 7:00 26 квітня 2022 року.

Протягом доби 25-26 квітня рятувальники здійснили 26 оперативних виїздів, з яких: 23 на ліквідацію пожеж, серед яких 14 — внаслідок обстрілів, а також 9 пожеж в екосистемах, приватному секторі та на об'єктах, які сталися з інших причин. Крім того, 3 рази виїжджали на ліквідацію наслідків ДТП та для допомоги населенню.

Пожежі, які були спричинені обстрілами, зафіксовані у Київському (3) районі міста Харкова, а також Харківському, Чугуївському (1) та Богодухівському (1) районах області. Там горіли багатоповерхові та приватні будинки, гаражі, а також автомобілі.

Так, 25 квітня о 13:07 внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в 12-поверховий житловий будинок у Київському районі Харкова. Внаслідок цього було зруйновано квартири на 3 та 4 поверхах з послідуючим займанням. За наявною інформацією, о 14:10 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь на площі 250 м. кв., а о 15:45 остаточно ліквідувати пожежу. На місці події працювало 25 осіб особового складу та 5 одиниць техніки. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

Піротехнічні підрозділи ДСНС 61 раз виїжджали на знешкодження боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Юлія Гнатченко

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