Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 243

Рятувальники розповіли про ситуацію у Харківській області на 14 квітня

Рятувальники розповіли про ситуацію у Харківській області на 14 квітня

ДСНС надала інформацію по Харківській області станом на 7:00 14 квітня 2022 року.

Протягом минулої доби рятувальники здійснили 24 оперативних виїзди, з яких: 17 на ліквідацію пожеж, 15 з них — через обстріли, 2 пожежі у приватному секторі та на об'єктах, які сталися з інших причин. Крім того, 3 рази виїжджали на розбирання завалів та 4 – на допомогу населенню.

Так, пожежі, які були спричинені ворожими обстрілами, зафіксовані у Немишлянському (1), Московському, (3) та Індустріальному (1), Київському районах міста Харкова, а також Ізюмському (1) та Харківському (1) районах області. За інформацією ДСНС, там горіли житлові багатоповерхівки, приватні будинки, складські будівлі, а також гаражі та автомобілі.

Найбільша з пожеж сталась о 12:58 у складській будівлі у Немишлянському районі міста Харкова. Її площа склала близько 4000 кв.м. Повідомляється, що вогонь ліквідовували 12 відділень ДСНС.

Також пожежа сталася о 20:53 у 9-поверховому житловому будинку у Московському районі міста. Там горіло 16 квартир з 6 по 9 поверхи на загальній площі близько 1000 кв.м . Для ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. Крім того, рятувальники транспортували хвору літню жінку, яка не мала змоги пересуватися самотужки, до автомобілю швидкої допомоги.

Піротехнічні підрозділи здійснили 87 залучень для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Юлія Гнатченко

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Глава Мінфіну про соцвиплати: Жодних підстав вважати, що будуть затримки, немає
Сегодня 13:08    158
МЗС: Є загроза, що росіяни всиновлюватимуть українських дітей
Сегодня 12:55    153
російський загарбник вихваляється, як танком переїхав легковик під Києвом
Сегодня 12:42    169
Бомбив Чернігів: українські захисники показали, як «приземлили» російський СУ-34
Сегодня 12:30    208
Новое старое кремлевское чучело
Сегодня 12:20    266
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.04
Сегодня 11:58    145
На четвер погодили дев'ять гуманітарних коридорів
Сегодня 10:00    164
В рф здивувалася, що не виготовляють цвяхи
Сегодня 09:50    248
Міністерство оборони США у себе в Twitter представило новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн
Сегодня 09:38    140
14 апреля из Харькова отправятся три эвакуационных рейса
Сегодня 09:27    201
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 