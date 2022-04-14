Рятувальники розповіли про ситуацію у Харківській області на 14 квітня

ДСНС надала інформацію по Харківській області станом на 7:00 14 квітня 2022 року.

Протягом минулої доби рятувальники здійснили 24 оперативних виїзди, з яких: 17 на ліквідацію пожеж, 15 з них — через обстріли, 2 пожежі у приватному секторі та на об'єктах, які сталися з інших причин. Крім того, 3 рази виїжджали на розбирання завалів та 4 – на допомогу населенню.

Так, пожежі, які були спричинені ворожими обстрілами, зафіксовані у Немишлянському (1), Московському, (3) та Індустріальному (1), Київському районах міста Харкова, а також Ізюмському (1) та Харківському (1) районах області. За інформацією ДСНС, там горіли житлові багатоповерхівки, приватні будинки, складські будівлі, а також гаражі та автомобілі.

Найбільша з пожеж сталась о 12:58 у складській будівлі у Немишлянському районі міста Харкова. Її площа склала близько 4000 кв.м. Повідомляється, що вогонь ліквідовували 12 відділень ДСНС.

Також пожежа сталася о 20:53 у 9-поверховому житловому будинку у Московському районі міста. Там горіло 16 квартир з 6 по 9 поверхи на загальній площі близько 1000 кв.м . Для ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. Крім того, рятувальники транспортували хвору літню жінку, яка не мала змоги пересуватися самотужки, до автомобілю швидкої допомоги.

Піротехнічні підрозділи здійснили 87 залучень для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Юлія Гнатченко

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