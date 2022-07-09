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Рятувальники знайшли боєприпас під час розбору зруйнованої багатоповерхівки на Салтівці

Рятувальники знайшли боєприпас під час розбору зруйнованої багатоповерхівки на Салтівці

Співробітники ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів на пошкодженому ворожими обстрілами житловому будинку у Київському районі Харкова.

Група верхолазів ДСНС розбирали і скидали донизу нестійкі зруйновані конструкції з верхнього поверху дев’ятиповерхівки, аби запобігти їхній неконтрольованій руйнації і падінню, що у свою чергу може призвести до людських жертв. Інша група рятувальників з важкою технікою та спецінструментом розбирали зруйнували бетонні конструкції на прибудинковій території.

Сапери ДСНС провели обстеження усього периметру будинку та виявили один вибухонебезпечний предмет. Його було вивезено для подальшого знешкодження.

Агентство Телевидения Новости

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