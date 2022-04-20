Риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется, - разведка Британии

▪️Активность российской авиации на севере Украины, вероятно, останется низкой после ее ухода с севера Киева.

▪️Российские атаки на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны.

▪️Российское военное присутствие на восточной границе Украины продолжает наращиваться, в то время как боевые действия на Донбассе усиливаются, поскольку российские войска пытаются прорвать оборону Украины.

Источник: https://t.me/truexanewsua/42505

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