Риск очень высок: глава НАТО оценил вероятность нового вторжения РФ в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает вероятным нападение России на Украину. «Риск нападения очень высок», — заявил глава Североатлантического альянса вечером в субботу, 19 февраля, в эфире программы «Tagesthemen» немецкого телеканала ARD. Как он отметил, «все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину», пишет «DW».

Столтенберг обосновывает свою оценку «продолжающимся наращиванием военного присутствия» России на границе с Украиной: «Войска не выводятся, как указывает Россия, а добавляются все новые войска». Более того, по его словам, есть признаки того, что «Россия готовится создать повод для нападения на Украину».

Участившиеся нарушения режима прекращения огня на востоке Украины, «ложные обвинения» в «геноциде» на территории Донбасса и эвакуация населения из районов, контролируемых сепаратистами, являются «тревожными признаками», заявил глава НАТО.

Несмотря на угрозу эскалации, Столтенберг остается приверженцем политического решения конфликта. Попытки найти такое решение должны продолжаться, подчеркнул генсек Альянса. «Мы хотим заставить Россию изменить курс и сесть с нами за стол переговоров», — указал он.

Источник: sprotyv.info

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