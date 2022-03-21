Происшествия
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21.03.2022 23:21
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РНБО попереджає про новий вид шахрайства

РНБО попереджає про новий вид шахрайства

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що в Україні активізувались шахраї, що використовують дані про наслідки російських обстрілів для мародерства або корегування вогню окупантів.

Злочинці масово поширюють у соцмережах пропозиції  «безкоштовно затягнути зруйновані вікна». Вони розпитують про рівень пошкоджень, кількість квартир, з яких евакуювались мешканці, їх фінансовий стан, інші деталі про будинок і вулицю, а головне – точну адресу та час відсутності господарів вдома.

За визначеними адресами грабують помешкання. Не виключається використання інформації і для корегування вогню окупантами.

Оголошення про безкоштовне затягування вікон спецплівкою розповсюджувалися і харківськими соцмережами.

«Не розповідайте незнайомцям, де розташовані ваші квартири та інші обставини, пов’язані з наслідками обстрілів. Це загрожує вам та допомагає  диверсантам», йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО.

Агентство Телевидения Новости

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