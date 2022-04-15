Робоча група працює над механізмом відшкодування завданих рф збитків - Мін'юст

Мін'юст спільно з Офісом Президента створили робочу групу, яка займається розробкою та впровадженням спеціального механізму відшкодування збитків, завданих росією.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба міністерства у Фейсбуці.

“Міністерством юстиції у тісній співпраці з Офісом Президента України створено окрему робочу групу, куди ввійшли провідні експерти в галузі міжнародного права - як українські, так і зарубіжні юристи, колеги з Міністерства закордонних справ України, Національного агентства з питань запобігання корупції”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що робочою групою під керівництвом радника міністра юстиції Ірини Мудрої провадиться активна робота щодо розробки та впровадження спеціального механізму, який дозволить максимально ефективно здійснити відшкодування збитків, завданих агресором.

“Розуміючи, що росія діє всупереч величезній кількості норм міжнародного права та зловживає своїми правами учасника міжнародних організацій, механізм, для того, щоб він був дієвий, повинен бути унікальним та враховувати реалії геополітичної ситуації”, - наголошують у Мін'юсті.

Також повідомляється, що наразі робоча група вже провела перше обговорення концепції арбітражної інституції, яка матиме міжнародний характер із залученням країн-партнерів, і в разі її реалізації дозволить максимально швидко отримати компенсацію завданих збитків.

Планується, що такий спеціальний механізм охоплюватиме питання розгляду вимог постраждалих від російської агресії осіб щодо компенсації втрат, вимог державних органів та муніципалітетів, також механізм, який зможе усунути критичні точки в процесі виконання судових рішень щодо компенсації тощо.

Источник: ukrinform.ua

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