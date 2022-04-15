Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:32
Просмотров: 79

Робоча група працює над механізмом відшкодування завданих рф збитків - Мін'юст

Робоча група працює над механізмом відшкодування завданих рф збитків - Мінюст

Мін'юст спільно з Офісом Президента створили робочу групу, яка займається розробкою та впровадженням спеціального механізму відшкодування збитків, завданих росією.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба міністерства у Фейсбуці.

“Міністерством юстиції у тісній співпраці з Офісом Президента України створено окрему робочу групу, куди ввійшли провідні експерти в галузі міжнародного права - як українські, так і зарубіжні юристи, колеги з Міністерства закордонних справ України, Національного агентства з питань запобігання корупції”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що робочою групою під керівництвом радника міністра юстиції Ірини Мудрої провадиться активна робота щодо розробки та впровадження спеціального механізму, який дозволить максимально ефективно здійснити відшкодування збитків, завданих агресором.

“Розуміючи, що росія діє всупереч величезній кількості норм міжнародного права та зловживає своїми правами учасника міжнародних організацій, механізм, для того, щоб він був дієвий, повинен бути унікальним та враховувати реалії геополітичної ситуації”, - наголошують у Мін'юсті.

Також повідомляється, що наразі робоча група вже провела перше обговорення концепції арбітражної інституції, яка матиме міжнародний характер із залученням країн-партнерів, і в разі її реалізації дозволить максимально швидко отримати компенсацію завданих збитків.

Планується, що такий спеціальний механізм охоплюватиме питання розгляду вимог постраждалих від російської агресії осіб щодо компенсації втрат, вимог державних органів та муніципалітетів, також механізм, який зможе усунути критичні точки в процесі виконання судових рішень щодо компенсації тощо.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Немецкий дипломат признал вину Германии в войне россии против Украины
Сегодня 08:45    13
РФ залучила криміналітет для розхитування ситуації на Одещині — СБУ
Сегодня 08:34    30
Останній цвях у торгівлі та вихід російських компаній з РФ: підсумки економічного фронту 14 квітня
Сегодня 08:22    57
У Маріуполі окупанти примушують мирних мешканців носити білу пов’язку як позначку «свій»
Сегодня 08:00    63
Війна Росії проти України. Відсіч. Усі новини станом на 7:00 15 квітня
Сегодня 07:54    87
В ЄС назвали два основні критерії для України щодо членства
Сегодня 07:50    109
Чи реальна ядерна загроза?
Сегодня 07:41    101
Расписание эвакуационных и регулярных рейсов через Харьков на 15 апреля
Сегодня 07:36    86
За 50 днів від вторгнення рф з України виїхали майже п'ять мільйонів осіб - ООН
Сегодня 07:23    91
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 15 квітня
Сегодня 07:14    102
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 