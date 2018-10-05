Родила в 5 лет и пережила сына почти на 50 — самая молодая роженица в истории

Первенца она родила, когда сама еще ходила в детский сад

Это невероятно, но это факт. И он зафиксирован официально в справочниках по акушерству. А также изучается в медицинских училищах, несмотря на то, что этот случай произошел в далеком 1939 году.

Именно тогда порог больницы в небольшом перуанском городе Писко переступили уставшие путники — отец и его пятилетняя дочь. Они были измучены двухдневным переходом через горные вершины, и все ради того, чтобы попасть на прием к доктору — в их деревне врачей отродясь не было. Отец был уверен, что его ребенок умирает, и умолял спасти.

На самом деле: девочка выглядела нездоровой. У нее был огромный живот, и это было похоже на гигантскую опухоль.

По крайней мере, так решили врачи и назначали обследования.

А получив результаты, ужаснулись. Девочка, оказалось, вовсе уже не девочка, а вполне созревшая женщина (по крайней мере, в физиологическом смысле). А «опухоль» оказалась самой настоящей беременностью.

Лина Медина была на 7 месяце.

КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

После вскрывшейся правды Лину было решено отвезти в столичную клинику в Лиму. Там беременность прерывать не стали. В итоге через полтора месяца, 14 мая того же года, в возрасте 5 лет, 7 месяцев и 17 дней девочка родила мальчика. Здорового. Весом 2,7 килограмма.

Из-за не до конца развитых половых органов молодой мамы ей сделали кесарево сечение, и это была единственная трудность, с которой столкнулись врачи, в остальном беременность и роды протекали нормально.

Кстати, роды принимали всего три специалиста – д-р Лосада, д-р Бусаллео и анестезиолог Корлетта.

Новорожденного назвали в честь одного из них – Херардо.

Первым о столь нетипичном случае сообщил медицинский журнал La Presse Medicale. В нем вместе со всеми подробностями о родах также рассказывалась история «взросления» Лины Медины.

Например, то, что менархе (первые месячные) у нее случилось в возрасте 2 лет и 8 месяцев. Ее грудь начала развиваться уже с четырехлетнего возраста и к моменту родов окончательно сформировалась для кормления новорожденного. А ее таз хотя и не был достаточно широк, тем не менее, был достаточно развит.

Помимо документальных свидетельств врачей о единственной такого рода беременности и степени физиологического развития Лины Медины, доказательством служат и фотографии. Например, на одной из них, сделанной на её седьмом месяце беременности, отчетливо видны размеры последствия «непорочного зачатия».

Существуют и фото, сделанные год спустя после родов в Лиме. На них Херардо в одиннадцать месяцев играет со своей мамой в общие игрушки.

Доктор Хуан Фален в интервью Reuters позднее объяснил: «Она родила, но оставалась ребенком. Столь раннее половое созревание запустило в ее организме развитие сексуальных характеристик и репродуктивные способности, но мысленно и хронологически она все еще дитя».

КТО ТОТ «СЧАСТЛИВЫЙ ПАПАША»?

Это неизвестно до сих пор. Лина никогда так и не сказала, ни кто является отцом ее ребенка, ни про обстоятельства зачатия. Вполне возможно, что она сама этого не знает – во время зачатия ей было 4 года, а в таком возрасте у детей многие моменты стираются из памяти, тем более, если эти моменты неприятные.

А вполне возможно, что она и не знала человека. Или не видела: на нее могли напасть сзади.

Родственники говорили, что девочка могла быть изнасилована, когда ходила на реку стирать белье (это входило в ее семейные обязанности).

Полиция же поначалу арестовала отца девочки с подозрением на инцест. Но через время отпустила за отсутствием доказательств.

Впоследствии были подозрения еще на нескольких человек, но там тем более было почти невозможно кого-то арестовать: семья Мединов жила в деревне перуанских индейцев, где все еще были распространены ритуальные шаманские празднества, нередко оканчивающиеся оргиями, и вполне могло быть так, что девочку вовлекли в одну из них.

КАК СЛОЖИЛАСЬ ДАЛЬШЕЙШАЯ СУДЬБА ГЕРОЕВ ЭТОЙ ИСТОРИИ

До 10 лет Херардо не знал, что его «старшая сестричка», с которой он играл в песочнице и воевал за игрушки, на самом деле никакая ему не сестра, а настоящая мать.

Рос он крепким и достаточно здоровым. Однако в возрасте 40 лет заболел лейкемией и умер.

Врачи считают, что никакой связи между его ранней смертью и необычными родами нет.

Лина, когда выросла, стала работать секретарем, хотя уровень образования у нее был на уровне начальной школы. Потом вышла замуж и в уже достаточно зрелом возрасте (39 лет) родила второго ребенка. Тоже сына. И тоже здорового.

Всю жизнь прожила в Лиме в беднейшем районе столицы. И на протяжении всей жизни отказывала журналистам в интервью.

Умерла Лина Медина в результате инфаркта в возрасте 82 лет — 8 ноября 2015 года. Так и оставшись самой молодой роженицей из всех когда-либо зарегистрированных в истории.

КСТАТИ

А вот самой старой мамой на планете считается 70-летняя жительница города Музаффарнагар Индии Омкари Панвар. В июле 2008 года она родила двойню.

До этого Омкари и ее 77 летний супруг, несмотря на свой достопочтенный возраст) потратили почти все свои деньги на процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). На такое они пошли из-за желания иметь сына. Несмотря на то, них уже было двое дочерей и даже пятеро внуков.

И добились своего! В 2008 году в родильном отделении госпиталя в Музаффарнагаре, что в семи часах езды от Нью-Дели, на свет появились близнецы: мальчик и девочка.



Источник: Новости Ю

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