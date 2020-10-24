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Родственники погибшего экипажа самолета Ан-26 будут подавать в суд из-за обнародования причин трагедии

Родственники погибшего экипажа самолета Ан-26 будут подавать в суд из-за обнародования причин трагедии

Системные нарушения в организации полетов и со стороны командования Воздушных сил и со стороны бригады, в которой произошла трагедия – это главная причина катастрофы самолета АН-26 под Чугуевом.

Об этом вице-премьер Олег Уруский рассказал в интервью “РБК-Украина”.

«Я очень возмущена, потому что это мы и ожидали, что всю вину возложат на экипаж. Честно говоря, очень легко все списать на погибших ребят и очень трудно, чтобы “верхи” как-то ответили за это. Мы будем обращаться в Министерство обороны и в письменном виде, и звонить на горячую линию, и подавать в суд », – говорит мать погибшего капитана Ирина Кишеня.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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