Сегодня 08:07
Просмотров: 186
Родственники погибшего экипажа самолета Ан-26 будут подавать в суд из-за обнародования причин трагедии
Системные нарушения в организации полетов и со стороны командования Воздушных сил и со стороны бригады, в которой произошла трагедия – это главная причина катастрофы самолета АН-26 под Чугуевом.
Об этом вице-премьер Олег Уруский рассказал в интервью “РБК-Украина”.
«Я очень возмущена, потому что это мы и ожидали, что всю вину возложат на экипаж. Честно говоря, очень легко все списать на погибших ребят и очень трудно, чтобы “верхи” как-то ответили за это. Мы будем обращаться в Министерство обороны и в письменном виде, и звонить на горячую линию, и подавать в суд », – говорит мать погибшего капитана Ирина Кишеня.
Источник: objectiv.tv
Автор: Артем Некрасов
Загрузка...