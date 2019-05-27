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Рожденный ползать - летать не может! Superjet получил 30 пробоин при перелете из Москвы в Ижевск

Рожденный ползать - летать не может! Superjet получил 30 пробоин при перелете из Москвы в Ижевск

Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» с 63 пассажирами на борту приземлился в Ижевске с пробоинами на фюзеляже.

На протяжении всего полета по лайнеру хлестал 14-метровый металлический трос, который забыл открепить техник, но сказал, что отключил его. Как отмечается, одна из бортпроводниц слышала сильный стук еще на взлете, но не доложила о нем пилотам.

После приземления самолета специалисты насчитали на фюзеляже порядка 30 пробоин.

По словам источника Life в транспортной полиции, если бы при посадке трос попал в выпущенный закрылок, полет мог бы закончиться гораздо хуже.

Позднее в Москве была организована доследственная проверка в связи с инцидентом рейса Москва — Ижевск, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: ya62.ru

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