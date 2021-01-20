«Росатом» установит две реалистичные скульптуры Берии на ВДНХ

Корпорация «Росатом» установит две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ. Смету на создание экспозиции, включающей в себя два «высокореалистичных манекена» наркома и костюмы для них, в закупочной документации дочки госкорпорации «Атомэнергопроект» на госзакупках обнаружили «Открытые медиа».

Информацию подтвердили представители «Росатома». Берия возглавлял «Атомный проект СССР», и благодаря его организаторским способностям Советскому Союзу «удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие», — отметил собеседник издания.

Фигуры главы НКВД планируют установить в экспозиционной зоне, посвященной советскому атомному проекту, следует из техзадания. За создание экспозиции «Росатом» заплатит 1,28 млрд рублей ООО «Атомэкспо». Эта компания была выбрана в качестве единственного поставщика, договор с ней был заключен 31 декабря 2020 года, следует из данных закупки.

У каждого манекена должна быть «фиксированная позиция», а также «вандалостойкое стеклопластиковое туловище» и «силиконовая голова индивидуального изготовления», говорится в документации. Кроме того, у них будут «имплантированные волосы натуральные», а также «акриловые глазные яблоки индивидуального изготовления». Манекены Берии будут размещена в двух зонах экспозиции: «Бомбардировка японских городов и окончание Второй мировой войны» и «Семипалатинский полигон и испытание заряда РДС-1 (первой советской атомной бомбы. — ОМ)». Фигуры Берии играют «важную роль в создании соответствующей атмосферы экспозиционного пространства», отмечается в дизайн-проекте выставки.

При этом фигуры главы НКВД названы объектом реквизита, «не подразумевающим непосредственного взаимодействия с посетителем».

Источник: znak.com

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