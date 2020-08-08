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Росатом запускает опасную АЭС в Беларуси: что известно

Росатом запускает опасную АЭС в Беларуси: что известно

Российская компания «Росатом», несмотря на протест стран Балтии, решила приступить к физпуску опасной Белорусской АЭС, которая расположена в 50 километрах от Вильнюса. Сейчас «Росатом» начал загрузку ядерного топлива в первом энергоблоке, об сообщается в твиттере компании.

«В 11:45 в активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки», — сообщает госкорпорация.

Напомним, как сообщала группа ИС, станция расположена в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы, в Вильнюсе регулярно сообщают, что ее строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов.

Источник: sprotyv.info

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Темы: беларусь

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