росія била по Харкову забороненими боєприпасами - Amnesty

Російські війська вбили сотні мирних жителів в українському місті Харків, обстрілюючи житлові райони із заборонених касетних боєприпасів і некерованих ракет.

Про це йдеться у новій доповіді «Будь-хто може померти в будь-який час: невибіркові напади російських військ у Харкові, Україна», підготовленій міжнародною правозахисною організацією Amnesty International, передає Укрінформ.

Amnesty International знайшла докази того, що російські війська неодноразово використовували касетні боєприпаси 9N210/9N235 та касетні міни – обидва з них заборонені міжнародним правом.

«У Харкові людей вбивали у своїх будинках і на вулицях, коли вони водили своїх дітей на ігрові майданчики, вшановували пам’ять своїх близьких на кладовищі, стоячи в черзі за допомогою або під час покупки. Шокує те, що російські війська неодноразово застосовували касетні боєприпаси в житлових районах. Винні в цих нападах мають бути притягнуті до відповідальності, а поранені та сім’ї жертв мають отримати компенсацію», - заявила дослідниця Amnesty International по Європі та Центральній Азії в Німеччині Жанін Ульмансік.

Глава медичного управління Харківської обласної військової адміністрації повідомив Amnesty International, що з початку конфлікту в області загинули 606 мирних жителів і 1248 отримали поранення. Більшість атак, розслідуваних правозахисниками, призвели до численних смертей у великому радіусі.

Росія, зауважують в організації, не є учасником ні Конвенції про касетні боєприпаси, ні Конвенції про протипіхотні наземні міни, але міжнародне гуманітарне право забороняє як невибіркові атаки, так і використання зброї, яка за своєю природою спрямована як на бойовиків, так і на цивільних осіб. Невибіркові напади, що призводять до загибелі чи поранень мирного населення або пошкодження цивільних об’єктів, вважаються військовими злочинами.

Також у доповіді розповідається про загибель мирного населення від некерованих ракет.

Некеровані ракети, такі як «Гради» та «Урагани», які регулярно використовували російські війська, вражали свої цілі неточно. Некеровані артилерійські снаряди мають похибку понад 100 метрів. У житлових районах, де будівлі розташовані в межах кількох метрів одна від одної, такі промахи майже неминуче призводять до загибелі мирного населення та пошкодження та руйнування цивільної інфраструктури.

Водночас стверджується, що українські війська своєю чергою також часто атакували житлові райони, піддаючи ризику життя місцевих мирних жителів, що порушує міжнародне гуманітарне право, «але жодним чином не виправдовує неодноразові невибіркові напади російських військ».

Загалом слідчі групи Amnesty International розслідували 41 напад у Харкові за 14-денний період у квітні та травні, у результаті яких загинули щонайменше 62 особи та отримали поранення щонайменше 196, вони опитали 160 осіб. Співробітники Amnesty збирали та аналізували речові докази з об’єктів, підданих бомбардуванню, наприклад фрагменти боєприпасів. У доповіді наводяться конкретні приклади та свідчення жителів Харкова.

1,5-мільйонне місто Харків бомбардують з 24 лютого, першого дня російського вторгнення в Україну.

Источник: ukrinform.ua

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