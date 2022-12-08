росія більше не є членом Парламентської Асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва

Про це сповістив член української делегації та народний депутат Маріковський:

- Щойно ми, депутати від Верховної ради України, що зараз воюємо на найбільш проросійському міжнародному майданчику, – асамблеї PABSEC (ПАЧЕС) – витравили тварюк з цієї організації.

Зазначимо, ПАЧЕС створили 26 лютого 1993 року, і до її складу входили 12 країн: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, росія, Сербія, Туреччина та Україна.

Дждерело: https://t.me/spravdi/22152

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