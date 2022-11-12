росія через своїх агентів на Заході дискредитує Збройні Сили та Україну

Для проведення інформаційних операцій росіяни створювали свою мережу за кордоном ще до початку широкомасштабної збройної агресії. Спецслужби країн-партнерів до нині виявляють людей, які є або агентами рф, або ж "агентами впливу" рф.

Про це представник ГУР МО України Андрій Черняк розповів “РБК - Україна”.

“росіяни працюють із засобами масової інформації для проведення інформаційних операцій, як, наприклад, про вигаданий продаж Україною західного озброєння або застосування нашими Збройними силами "брудної бомби”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

За словами Андрія Черняка, росіяни дуже зацікавлені в тому, щоб перекрити шляхи постачання зброї від наших партнерів, адже розуміють, що без їхньої військово-технічної допомоги Україні буде дуже тяжко.

“На фінансування саме цієї інформаційної кампанії щодо протидії надходженню зброї росіяни витрачають мільйони доларів. Вона масштабна і поки неефективна. Проте країна-терорист не полишає спроб чинити вплив на країни Європи, зокрема Великобританію, на німецьке суспільство”, – пояснив представник ГУР МО України.

Він уточнив, що росіяни намагаються унеможливити надходження зброї до України будь-якими способами. Залучені й космічна розвідка, і агентурна мережа, і всі засоби політичного та економічного шантажу.

“Інформаційні атаки через ЗМІ – це лише одна зі складових широкомасштабної інформаційної операції з дискредитації України перед західним світом”, – сказав Андрій Черняк.

Джерело: gur.gov.ua

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