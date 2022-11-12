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росія через своїх агентів на Заході дискредитує Збройні Сили та Україну

росія через своїх агентів на Заході дискредитує Збройні Сили та Україну

Для проведення інформаційних операцій росіяни створювали свою мережу за кордоном ще до початку широкомасштабної збройної агресії. Спецслужби країн-партнерів до нині виявляють людей, які є або агентами рф, або ж "агентами впливу" рф.

Про це представник ГУР МО України Андрій Черняк розповів “РБК - Україна”.

“росіяни працюють із засобами масової інформації для проведення інформаційних операцій, як, наприклад, про вигаданий продаж Україною західного озброєння або застосування нашими Збройними силами "брудної бомби”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

За словами Андрія Черняка, росіяни дуже зацікавлені в тому, щоб перекрити шляхи постачання зброї від наших партнерів, адже розуміють, що без їхньої військово-технічної допомоги Україні буде дуже тяжко.

“На фінансування саме цієї інформаційної кампанії щодо протидії надходженню зброї росіяни витрачають мільйони доларів. Вона масштабна і поки неефективна. Проте країна-терорист не полишає спроб чинити вплив на країни Європи, зокрема Великобританію, на німецьке суспільство”, – пояснив представник ГУР МО України.

Він уточнив, що росіяни намагаються унеможливити надходження зброї до України будь-якими способами. Залучені й космічна розвідка, і агентурна мережа, і всі засоби політичного та економічного шантажу.

“Інформаційні атаки через ЗМІ – це лише одна зі складових широкомасштабної інформаційної операції з дискредитації України перед західним світом”, – сказав Андрій Черняк.

Джерело: gur.gov.ua

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