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“Росія, де немає Бога”

“Росія, де немає Бога”

Видання “Новое Время” опублікувало історії українських пілотів Івана Пепеляшка й Олексія Чижа, яких, за сприяння ГУР МО України, було звільнено з російського полону.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajinski-piloti-ivan-pepelyashko-ta-oleksiy-chizh-pro-misyac-u-poloni-rf-interv-yu-novini-ukrajini-50246242.html

“У день прийому працівники СІЗО позабирали у полонених усі речі, аж до хрестиків. Здєсь Бога нєт, – говорили вони. Я не хочу казати таких гучних слів. Але мені здається, що якщо є пекло на землі – то це Курське СІЗО”, – розповідає НВ Іван Пепеляшко, лежачи на лікарняному ліжку в київському військовому госпіталі, куди він потрапив після звільнення.

Сьогодні, перебуваючи ще на лікуванні, Іван Пепеляшко та Олексій Чиж хвилюються, чи зможуть літати далі.

– Напевно, заборона – це найгірше, що ми почуємо, – із сумом каже Пепеляшко. – Сподіваюся, що все буде добре і нам дозволять літати.

Адже небо — це його пристрасть, життєвий магніт і те, що приносить радість.

Та окрім неба сьогодні пілот бачить для себе ще одну місію: морально-психологічне забезпечення військових, турбота про їхні родини і подальша робота з усім льотним складом. Адже раніше ніхто з українських пілотів не знав, що таке полон і як себе там поводити. Тепер цими знаннями Іван Пепеляшко готовий ділитися.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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