Росія детально: події та тренди в РФ за минулий тиждень (03.09 - 09.09)

● Резюме:

Російська Федерація продовжує тактику підвищення ставок одразу за декількома напрямками. Мета — вихід на діалог, як мінімум, з ЄС та «заморожування конфлікту в Україні». За часом Кремль розраховує отримати бажане ближче до середини листопада. Однак, на відміну від попередніх років, шантаж РФ може виявитися недієвим. І в такому разі російські еліти розглядають питання переходу своєї країни до режиму «ізоляції».

На економічному форумі у Владивостоці президент Росії В.Путін зробив кілька заяв що продемонстрували відірваність оцінок і рішень російського керівництва від реальних економічних і геополітичних обставин, що складаються. Так, В.Путін піддав критиці рішення про обмеження верхніх закупівельних цін на газ. Він пригрозив відмовою від виконання контрактів на постачання газу, тобто відкрито анонсував газову блокаду Європи. Путін вчергове не зміг чітко сформулювати цілі війни проти України, проте головним надбанням назвав «зміцнення суверенітету» та процес поляризації як у світі, так і всередині країни.

Заяви російського керівництва перестають сприймати навіть ті країни, які не входять до західної коаліції. Втрата реалістичності в оцінках ситуації та в ухваленні стратегічних рішень приводить не лише до воєних поразок російської армії, але і створює загрози всьому світу.

У великих російських банків не все гладко, на що вказує багато факторів. З ростом прострочених платежів може і зрости кількість банкротств. Найбільше від цього постраждає банківський сектор, адже часто процес банкротства проводять для реструктуризації боргів.

Повільно, але системно незважаючи на браваду по телевізору, економіка Росії, російський бізнес і громадяни все гірше почуваються, зростає заборгованість, банкрутства. Але темпи ослаблення економіки все ще є недостатніми, а отже, санкції треба продовжувати посилювати.

Останні політичні комунікації РФ з керівництвом М’янми, КНДР та Ірану показують, що Москва відчадуйшно шукає спосіб сформувати партнерства, які дозволять нівелювати ефект західних санкцій у найближчі місяці. Але поки що, усі ці комунікації свідчать радше про те, що багато країн вибиватимуть з РФ поступки, але в обмін не можуть нічого гарантувати, а у деяких випадках не стануть ризикувати, щоб не наражатися на західні санкції.

В Росії узаконили застосування доктрини «русского мира» в зовнішньополітичній діяльності. 5 вересня президент Володимир Путін підписав указ про затвердження «Концепції гуманітарної політики Російської Федерації за кордоном», яка визначає цілі, методи та основні напрямки такої діяльності. Вона дозволяє краще зрозуміти російську стратегію у цій сфері. Кремлівські постулати в ній наступні:

По-перше, культура – це інструмент, а то й зброя в руках держави, спрямована на посилення її міжнародних позицій. І Росія може і буде активно використовувати усі наявні у неї можливості – від популяризації російського балету до захисту прав російськомовних за кордоном – задля просування своїх інтересів.

А по-друге, планета поділена на світи «традиційних цінностей» та глобальних ліберальних «псевдоцінностей», між якими точиться непримиренна боротьба. І Росія висуває себе на роль лідера світу традиційних цінностей, оскільки і сама начебто збудована на них.

Таким чином, цей документ є найяскравішою відповіддю тим, хто вважає, що російська культура не належить російській державі, не є інструментом політики та не становить загрози Україні та решті світу. Російська культура, як визнано в документі, віддавна і до сьогодні слугує промоції російської державності. Без усвідомлення цього існує загроза ефективного використання Росією своєї м’якої сили і в подальшому.

Джерело: https://t.me/blacklampa/7073

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