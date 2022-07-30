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росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання

росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання

Країні-агресору не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації та створення 16 добровольчих батальйонів. Стрілецькі підрозділи мали бути розгорнути майже в кожному регіоні рф. Про це в ефірі телеканалу “Київ” заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

“За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів. Це не достатньо для рф. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати”, – розповів представник воєнної розвідки України.

Також Вадим Скібіцький заявив про катастрофічну неукомплектованість бойових підрозділів окупаційних військ рф офіцерськими кадрами. За його словами, вищий командний ешелон російської армії не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому та березні щодо окупації України, та був зміщений. Також відчутно неукомплектована середня командна ланка окупаційних підрозділів.

“За інформацією, яку воєнна розвідка України отримує з різних джерел, зокрема і з радіоперехоплень, ми бачимо, що нестача офіцерських кадрів просто катастрофічна. Вони у своїх розмовах говорять, що в підрозділах або взагалі немає офіцерів, а якщо й є, то їх ніхто не знає й не бачить. І цю проблему ми бачимо при формуванні цього ж третього армійського корпусу та інших підрозділів, які формує росія.

Для того, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, вони вимушені присвоювати звання молодший лейтенант сержантському складу”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

Джерело: gur.gov.ua

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