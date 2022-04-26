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Росія готує ракетний удар по «ПМР» з жертвами серед мирного населення - ГУР

Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР».

Цитата з фейкового повідомлення:

«Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні Сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19.00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки».

Ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами.

Зазначаємо: держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій.

Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території «ПМР», є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови.

Росія готує ракетний удар по «ПМР» з жертвами серед мирного населення - ГУР

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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