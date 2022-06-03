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росія хоче провести "референдум" на Запоріжжя та перенести "столицю" до Мелітополя

росія хоче провести референдум на Запоріжжя та перенести столицю до Мелітополя

За даними джерел у розвідці, рашисти не планують відмовлятися від своєї мети та окупації південної частини України, яка зараз перебуває під їх тимачсовим контролем. Запізнившись з попередніми датами, керівництво окупантів віддало наказ підготувати проведення "референдумів" по всіх новозахоплених росією територіях. Провести ці заходи загарбники збираються у липні.

У кремлі збираються оголосити про створення "ЗНР" чи пряму окупацію частини Запорізької області навіть без взяття обласного центру. росіяни вже готують документи про "перенесення столиці" до Мелітополя. Паралельно з тим за наказом путіна війська до липня мають просунутись Запоріжжям якомога глибше. Саме по ділянці фронту станом на проведення "рефередуму" росія й може визначити кордони чергових квазіутворень.

Втім, у путіна розглядають й інші варіанти – прийняття гауляйтерами "конституції", в якій кордони "республік" визначені межами областей. Тоді через якийсь час під тими ж приводами росіяни зможуть почати нову "спецоперацію".

Источник: https://t.me/hueviykharkov/63048

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