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росія хоче розмістити поблизу кордону з Україною, в окупованому Придністров’ї, десять тисяч військових

росія хоче розмістити поблизу кордону з Україною, в окупованому Придністров’ї, десять тисяч військових

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, дані розвідки вказують на те, що для цього росія спробує змінити уряд Молдови на проросійський.

Зокрема, шляхом втручання у парламентські вибори у вересні.

Речан зауважує, що москва активно просуває пропаганду в Інтернеті, платить гроші партіям та окремим виборцям.

На кампанії впливу в Молдові у 2024 році росія витратила еквівалент 1% ВВП цієї країни.

"Ви можете собі уявити, яким важелем впливу і тиску на Україну буде десятитисячне військо на її південно-східному кордоні.

Цей контингент також знаходитиметься поблизу Румунії, яка є членом НАТО", — сказав прем'єр.

Наразі російський контингент у Придністров’ю налічує близько 1500 осіб, переважна більшість — місцеві жителі, які пішли на службу до окупантів.

Окупований регіон не має виходу до моря, і росія зараз не може перекинути туди додаткові сили.

Джерело: https://t.me/znua_live/204481

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