Росія копіює фашистів

Валерій Калниш:

Я декілька раз писав про те, що рашисти реалізують таку ж тактику ведення війни, що і фашисти.

Наприклад, в питанні депортації (https://zn.ua/ukr/internal/ljudozherska-deportatsija.html).

Але навіть я не здогадувався про повну кальку. Це листівка, яку рашисти роздавали, зокрема, в окупованій Херсонські області.

https://t.me/AFUStratCom/9936

Друга - те, що раздавали фашисти під час Другої світової. Там навіть один і той самий текст. Подібні фашистські "пропуска" знаходять навіть зараз

(https://freeradio.com.ua/ru/bakhmutchanyn-nashel-lystovky-okkupantov-vremen-vtoroi-myrovoi-kak-tohda-rabotala-propahanda-foto-vydeo/).

Джерело: https://t.me/blacklampa/7643

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