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росія може організувати диверсії на оборонних підприємствах США – розвідка

росія може організувати диверсії на оборонних підприємствах США – розвідка

Акти саботажу російські суб’єкти готують як у відомствах на території США, так і за кордоном.

Як зазначено (https://www.dni.gov/files/NCSC/documents/products/FINAL_Safeguarding_DIB_Against_Sabotage.pdf) у бюлетені Національного центру контррозвідки та безпеки, ФБР і Міністерства оборони, для проведення диверсій кремль вербуватиме «інсайдерів» оборонної промисловості.

Крім того, американська розвідка фіксує більш агресивні методи у діяльності російських спецслужб, зокрема залучення злочинців для організації підпалів, кібератак та інших диверсій у країнах ЄС.

У зв'язку з цим співробітників підприємств застерігають від контактів зі сторонніми особами, а американські оборонні компанії мають підвищити пильність і посилити заходи безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/43102

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