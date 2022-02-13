Росія може почати вторгнення в Україну будь-якої миті - США

Росія може почати вторгнення в Україну "будь-якої миті", а американські громадяни мають негайно виїхати з країни, попереджають США.

Напад може початись з повітряного бомбардування, що ускладнить від'їзд і поставить під загрозу життя цивільних, заявив Білий дім у п'ятницю.

Росія неодноразово заперечувала будь-які плани вторгнення в Україну, попри те, що біля українських кордонів зосереджено понад 100 тис. російських військових.

Заява США спонукала інші країни закликати своїх громадян в Україні виїхати якомога швидше.

Це, зокрема, зробили Британія, Австралія, Канада та Нідерланди.

Однак в суботу будуть зроблені чергові спроби знизити напруженість за допомогою дипломатії.

У суботу ввечері Джо Байден матиме телефонну розмову з Володимиром Путіним: як повідомив речник президента Росії, про це попросила американська сторона.

Того ж дня російський президент знову поговорить з французьким лідером Еммануелем Макроном, який цього тижня мав з ним майже шестигодинну зустріч у Москві.

Тим часом Москва звинуватила західні країни в розпалюванні істерії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що російські сили наразі "готові розпочати велику військову операцію".

Пізніше він уточнив: "Ми не говоримо про те, що Путін ухвалив остаточне рішення, але ризик - високий".

Як зауважив радник американського президента, Москва може розпочати велику військову операцію проти Києва будь-якого дня і, якщо це відбудеться, то вона "ймовірно почнеться з повітряного бомбардування і ракетних атак".

Його коментарі пролунали на тлі заяв США про подальше нарощування російських військ біля кордонів України минулого тижня та російські військові навчання у Чорному морі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю заявив, що вторгнення може початися ще до закінчення Зимової олімпіади у Пекіні, тобто до 20 лютого.

"Ми наразі маємо таке тимчасове вікно, коли вторгнення може відбутися будь-якої миті, і, щоб було зрозуміло, навіть під час Олімпіади, - сказав він. - Ми продовжуємо спостерігати дуже тривожні ознаки ескалації з боку Росії, зокрема нові російські сили на кордоні з Україною".

Коли журналісти запитали Байдена, чи Вашингтон надсилатиме війська, щоб у разі війни врятувати американців, що опинилися на території України, він відповів, що цього розвитку ситуації в США не уявляють. "Такого сценарію немає. Якщо американці й росіяни почнуть стріляти одне в одного, почнеться світова війна", - зазначив президент.

У п'ятницю президент США провів відеодзвінок з трансатлантичними лідерами, під час якого вони домовилися скоординувати дії, щоб завдати серйозних економічних ударів Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

США також заявили, що направляють ще 3 тисячі військовослужбовців з Форт-Брегга, штат Північна Кароліна, до Польщі, і що вони мають прибути туди наступного тижня. Військові не воюватимуть в Україні, а забезпечать оборону союзників США.

Аналіз: раптова тривога

Барбара Плетт-Ашер, кореспондентка ВВС у Вашингтоні

США вже певний час попереджають своїх європейських союзників про можливість нападу Росії на Україну. Але наразі ці попередження помітно більш тривожні.

США непокоїть те, що Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів, їх турбує те, як саме ці війська розташовані, і те, що військові навчання можуть започаткувати вторгнення.

Як розповів радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, останні розвіддані змусили президента Байдена у п'ятницю провести зустріч із союзниками та повідомити їх, що Путін цілком може незабаром віддати останній наказ розпочати вторгнення.

Головний військовий радник Байдена, генерал Марк Міллі, сьогодні постійно "був на телефоні" з колегам у Росії, Канаді, Британії та Європі.

Адміністрацію США звинувачують у тому, що її риторика сприяє ескалації. Однак Білий дім вирішив поводитись "якнайпрозоріше" і ділитися всією інформацією, яку має, сказав Салліван.

Очевидно, що це є частиною стратегії стримування.

Росія заявила про змову ЗМІ та західних урядів

Після того, як США і Британія закликали своїх громадян залишити Україну, МЗС Росії заявило, про "змову" західної влади і ЗМІ для "нагнітання штучної напруженості навколо України шляхом масованого і скоординованого вкидання фейкової інформації в геополітичних інтересах, зокрема, щоб відвернути увагу від своїх агресивних процесів".

Речниця російського МЗС Марія Захарова зробила ще різкішу заяву.

"Істерика Білого дому показова як ніколи. Англосаксам потрібна війна. За будь-яку ціну, - сказала вона агентству РИА Новости. - Провокації, дезінформація та погрози - улюблений метод вирішення власних проблем. Весь світ спостерігає за тим, як мілітаризм та імперські амбіції викривають самі себе".

Источник: bbc.com

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