росія надає військову допомогу Ірану в обмін на постачання зброї

росія зараз надає «безпрецедентний рівень» військової та технічної допомоги Ірану в обмін на постачання Тегераном зброї для війни в Україні, кажуть високопосадовці адміністрації Байдена.

У рамках розширеного партнерства росія може постачати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включаючи вертольоти та системи ППО. Навесні іранські пілоти навчалися в росії керувати російським винищувачем Су-35, що, за словами офіційних осіб, свідчить про те, що Іран «може почати отримувати літаки протягом наступного року».

Раніше Білий дім заявляв, що вважає, що Іран постачає безпілотники росії для використання в Україні, але відносини між двома країнами перетворюються на «повноцінне оборонне партнерство» з озброєнням та військовим досвідом, що течуть в обох напрямках, кажуть офіційні особи.

За словами офіційних осіб США, росія прагне співпрацювати з Іраном у розробці зброї, включаючи, можливо, створення спільної лінії виробництва безпілотників на території росії.

«Це партнерство становить загрозу не лише для України, але й для сусідів Ірану в регіоні», — зазначив один високопоставлений чиновник адміністрації Байдена. «Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході та в усьому світі».

Очікується, що в п’ятницю адміністрація Байдена визначить три російські організації, які брали участь у передачі іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для використання в Україні, повідомили чиновники. Серед них – Повітряно-космічні сили росії, які отримують БПЛА, і 924-й державний центр безпілотної авіації росії. Особовий склад 924-го вирушив до Ірану, щоб пройти навчання, як поводитися з іранською зброєю.

Офіційні особи сказали, що США також «розглядають варіанти зібрати групу країн-однодумців для обговорення військового співробітництва між Іраном та росією», а також працюють з іншими країнами, щоб гарантувати, що росія та Іран не зможуть переміщувати обладнання, зброю чи гроші через їхні країни, щоб максимально обмежити підтримку цього нового союзу.

«Ми накладаємо санкції на учасників, залучених до передачі іранських БПЛА до росії для використання в Україні», — сказав один із чиновників. «Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо вжити щодо експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до конфіденційних технологій».

Після вторгнення в Україну Іран став головним військовим союзником росії, продавши кілька сотень БПЛА москві лише з серпня. росія використовувала ці безпілотники для атаки на енергетичну та критично важливу цивільну інфраструктуру України під час ударів, в результаті яких загинули мирні жителі.

Високопоставлені чиновники адміністрації заявили, що США вважають, що Іран розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет росії. І вони очікують, що підтримка Іраном російської армії продовжуватиме зростати в найближчі місяці.

«Ми закликаємо Іран змінити курс і не вдаватися до цих кроків», — сказав один із чиновників. «Ми використовуємо наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб викрити та перешкодити цій діяльності — і ми готові зробити більше».

Очікується, що пізніше в п’ятницю адміністрація Байдена оголосить наступний пакет допомоги Україні в сфері безпеки. Пакет вартістю близько 275 мільйонів доларів включатиме більше боєприпасів для передових ракетних систем залпового вогню, відомих як HIMARS, а також для української артилерії.

За матеріалами: NBCNEWS

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