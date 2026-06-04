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росія намагається створити паралельну інформаційну реальність

росія намагається створити паралельну інформаційну реальність

Масштабуючи брехню про нібито атаки України по цивільних, росія намагається створити паралельну інформаційну реальність, щоб виправдати власний терор.

● Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, росія все активніше бреше про те, що Україна «атакує цивільних», не надаючи доказів, або видумуючи історії про «дітей в Старобільську». Чим більше наших вдалих атак по їхніх воєнних об’єктах, тим частіше з’являється брехня. 

✅ «Правда в тому, що саме росія атакує цивільних ракетами, ударними БпЛА і дронами постійно, бо веде з нами також демографічну війну, метою якої є вбивство людей і спонукання українців до переселення з території України», — заявив керівник ЦПД. 

● За його словами, росіяни «системно вбивають цивільних у маршрутках, у власних квартирах, на вулицях. Звичайно, коли про це говорять всі, коли є докази таких дій росіян, вони починають використовувати головний інструмент власної пропаганди — створення паралельної реальності». 

«І цю паралельну реальність вони намагаються розповсюджувати через власні інструменти пропаганди, щоб розмити правду. На фоні атак на наших цивільних вони видумують історії, за якими Україна діє так само, як росія. І все це для того, щоб виправдати власний терор нібито «відповіддю на наші дії». З цієї ж опери брехня про «вбитих дітей у Старобільську», хоча насправді там були знищені пілоти «рубікону», які вбивали наших людей», — наголосив Андрій Коваленко. 

❗️«Так працює російська пропаганда і це відбуватиметься завжди, поки існує режим путіна. Ця брехня і паралельна реальність буде засіватися по інфопростору», — підсумував керівник ЦПД.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18169

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