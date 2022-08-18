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росія не готова говорити про відведення своїх військ з тимчасово окупованих територій України

росія не готова говорити про відведення своїх військ з тимчасово окупованих територій України

Сили оборони нашої держави будуть звільняти усі захоплені країною-окупантом території, тому найближчим часом на всьому фронті будуть розгортатися гострі події. Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону.

За словами Андрія Юсова, за час повномасштабного наступу росія перебуває все далі від досягнення глобальних завдань президента рф володимира путіна.

“По всій лінії зіткнення ми бачимо активні бойові дії. Про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти усі свої території, захоплені ворогом. Найближчим часом будуть гострі події на всьому фронті. Ми не говоримо про прив’язку до якихось дат. Зараз говорять багато про День Незалежності, хоча цей фактор треба враховувати”, – заявив Андрій Юсов.

Представник ГУР МО України зазначив, що воєнна розвідка України давно повідомляла про те, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими періодами для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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