росія не планує завершувати війну проти України

Країна-терорист буде намагатися проводити нові наступи на фронті. Про це представник ГУР МО України Андрій Черняк розповів у коментарі РБК-Україна.

“За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року й надалі будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові”, – зазначив представник ГУР МО України.

Представник ГУР МО України впевнений, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. При цьому, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

“За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове”, – підсумував Андрій Черняк.

Джерело: gur.gov.ua

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