Росія не зможе швидко здолати Україну, і все через вантажівки - Forbes

У російської армії недостатньо вантажівок, щоб швидко перемогти Україну, йдеться в матеріалі американського Forbes.

Щоб розгорнути близько 100 тисяч військових та тисячі одиниць техніки поблизу українського кордону, Росія використала сотні потягів.

У випадку вторгнення потягами доведеться і доставляти припаси на передову, і забирати техніку, яка потребує ремонту.

Однак потяги не можуть доїхати до лінії фронту. Для цього потрібні вантажівки, а їх у Росії "вкрай мало", пише автор статті Девід Екс.

"Російська армія не має достатньо вантажівок, щоб задовольнити потреби в матеріально-технічному забезпеченні на відстані понад 90 миль за межами складів забезпечення", - написав підполковник армії США Алекс Вершинін у виданні War on the Rocks.

У російської армії є десять бригад матеріально-технічного забезпечення, кожна з яких має близько 400 вантажівок.

"Хоча кожна армія інакша, зазвичай є від 56 до 90 установок залпового вогню, - зазначає Вершинін. - Щоб заповнити одну пускову установку, потрібен весь кузов вантажівки".

"Якби загальновійськова армія здійснила один залп, то лише для поповнення ракетних боєприпасів знадобилося б від 56 до 90 вантажівок", - додає американський підполковник.

Потенційно Росія може використати для транспортування й гелікоптери та цивільний транспорт, але це суттєво не вплине на "величезну логістичну проблему", пише Forbes.

"Тобто вантажівки - більше, ніж танки чи артилерія - можуть визначати темпи та масштаби великого вторгнення Росії в Україну, - вважає автор. - Тож коли українські артилеристи обирають цілі, їм завжди слід віддавати перевагу, здавалося б, найбільш нудним - вантажівкам".

Переговори Заходу з Росією

Цього тижня США та інші країни НАТО в Женеві та Брюсселі обговорювали з Росією її безпекові ультиматуми, а в четвер, 13 січня, за участі України перемовини відбулися й у складі ОБСЄ у Відні.

Як пише американське видання Foreign Policy, переговори "завершилися без суттєвих проривів чи провалів". Члени НАТО одностайно відхилили вимоги Росії про відмову приймати нових членів до альянсу.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію в Женеві та Брюсселі, заявила, що зарано говорити, чи дадуть переговори результати в довгостроковій перспективі. У найближчій перспективі, пише Foreign Policy, вони "мало вплинули на послаблення російської військової ескалації на кордоні з Україною".

Зміна в риториці представників РФ протягом тижня "справді підкреслює, що угоду вони хочуть укласти з американцями" і "не хочуть розмовляти з НАТО", вважає експертка Міжнародної кризової групи (International Crisis Group) Ольга Олікер.

За результатами перемовин міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров видав кілька заяв.

За його словами, участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі буде переходом всіх "червоних ліній" і означатиме пряме зіткнення росіян і військових НАТО".

Російський міністр також заявив, що "жорстока реальність зараз полягає в тому, щоб нам обіцяна письмова реакція. Ми її дочекаємось. І потім визначатимемо свої подальші кроки".

На думку Олікер, заява Лаврова про бажання зафіксувати на папері відповідь США на пропозиції РФ свідчить про те, що переговори "ще не зовсім мертві".

Однак висловлене поки що росіянами небажання продовжувати перемовини не обіцяє багато.

Источник: bbc.com

Огляд підготував Владислав Кудрик, Служба моніторингу BBC.

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