Росія невміло використовує танки в Україні, як під час війни в Чечні – британська розвідка

Російські війська не змогли встановити динамічний захист на свої танки, що є повторенням помилок Першої чеченської війни.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише “Європейська правда“.

“Сильне зношування російських основних бойових танків в Україні, швидше за все, частково пов’язане з тим, що Росія не змогла встановити та належним чином використати адекватну динамічну броню (ERA)”, – йдеться у повідомленні.

При правильному використанні динамічний захист знижує ефективність снарядів, що наближаються, до того, як вони потраплять у танк.

“Це говорить про те, що російські сили не виправили культуру неефективного використання ERA, яка сягає Першої чеченської війни 1994 року”, – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ці недоліки, ймовірно, сприяють поширеним випадкам “катапультування вежі”, які добре задокументовані на відео очевидців з України.

“Війна була свідком численних невдач російських командирів щодо забезпечення дотримання бойової дисципліни на низькому рівні, таких як використання динамічного захисту. Сукупний ефект цих невдач, ймовірно, є важливим чинником низької ефективності російських збройних сил”, – зазначає британська розвідка.

Агентство Телевидения Новости