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Росія обстрілює підприємства критичної інфраструктури Харкова

Росія обстрілює підприємства критичної інфраструктури Харкова

Російська армія завдає ракетних ударів по промисловості Харківщини.

Про це повідомляє Харківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

"За даними слідства, вночі 9 червня 2022 року війська РФ нанесли ракетні удари по території одного зі стратегічно важливих для економіки та безпеки держави підприємств на Харківщині. За попередньою інформацією, внаслідок ракетних обстрілів пошкоджень зазнали приміщення будівель цехів", — йдеться у повідомленні.

Яке саме підприємство зруйновано, прокуратура не повідомляє.

Кримінальне провадження відкрили за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

Що відомо

Протягом щонайменше трьох останніх діб після 23:00 російська армія обстрілює Харків трьома-чотирма ракетами. Серед зруйнованих цими ударами будівель — кафе на виїзді з Харкова, приміщення бібліотеки, підприємства промисловості.

Источник: suspilne.media

Новости портала «Весь Харьков»

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