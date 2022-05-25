Росія перекидає війська до північних кордонів України – The Washington Post

The Washington Post має думку, що рф перекидає війська до північних кордонів України. Ідеться про накопичення військ та ворожої техніки на кордонах Чернігівської та Сумської областей.

Видання посилається на дані українських прикордонників, які спостерігають, як орда знову перекидає війська та військову техніку до Чернігівщини.

За словами заступника начальника прикордонної служби області Олександра Вадовського, щодня російські війська запускають по Чернігівщині від 2 до 8 снарядів:

«У будь-якому разі ми готуємось до можливого повторного вторгнення. Вони атакують наші позиції та міста. У росіян немає поняття про правила ведення бою».

Видання повідомляє, що така ж динаміка спостерігається і в сусідній Сумській області, з якої вибили російські війська приблизно в той же час.

А в Харкові, де українські захисники відкинули окупантів до державного кордону, очікують, що оборонна підготовка може змінитися на масові бої.

Агентство Телевидения Новости