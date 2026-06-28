росія погрожує ударами по об’єктах виробництва зброї для України в Європі

Член комітету держдуми рф з оборони андрій колєснік заявив (https://www.gazeta.ru/politics/news/2026/06/26/28766833.shtml), що росія «не виключає» ударів по підприємствах у Європі, які виготовляють дрони та ракети для Сил оборони України.

За його словами, москва «прийде до цього» та «буде змушена» атакувати такі об’єкти, щоб «європейці отямилися». Водночас він додав, що росія «не збирається лише захищатися» на тлі ударів по своїй території.

Подібні заяви підсилюють раніше оприлюднені (https://t.me/spravdi/54529) кремлем списки нібито пов’язаних з Україною підприємств у різних країнах Європи, які москва фактично може розглядати як потенційні цілі.

Окремі російські посадовці, зокрема заступник голови радбезу рф, раніше також публічно називали такі об’єкти «потенційними цілями», що вкладається у системну тактику залякування європейських країн.

Джерело: https://t.me/spravdi/56337

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